عداد تنازلي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية
قبل بدء العام الميلادي بثمانية أيام

عداد تنازلي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية

2019/11/16
الساعة 10:01 مساءً
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المواطن - الرياض

وضع الموقع الرسمي للخدمة المدنية تاريخ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، ليكون يوم 26/ 4/ 1441هـ الموافق 23/ 12/ 2019م؛ أي قبل بدء العام الميلادي بثمانية أيام.

وبحسب ملتقى المعلمين والمعلمات على موقع “تويتر”، وضعت الخدمة المدنية عدادًا تنازليًّا للوقت المتبقي للتطبيق.

وأكدت الخدمة المدنية أن تحديث لائحة الوظائف التعليمية جاء نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة؛ سعيًا للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، إذ تركز لائحة الوظائف التعليمية على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها.

وستدخل لائحة الوظائف التعليمية حيز التنفيذ في 26 ربيع الآخر من العام 1441هـ؛ وذلك بعد 180 يومًا من إقرار مجلس الوزراء- الموقّر- لسلّم رواتب الوظائف التعليمية.

ولفتت الخدمة المدنية إلى أن الوقت المتبقي هو 36 يومًا، فيما يمكن متابعة العد التنازلي لتطبيق اللائحة عبر الرابط هنا

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