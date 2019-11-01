عدد حفارات النفط في أمريكا ينخفض للأسبوع الثاني

المواطن - متابعة

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي، مع قيام منتجين مستقلين بخفض الإنفاق، بينما يؤثر إنتاج قياسي من الخام على التوقعات لأسعار الطاقة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة: إن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 691، وهو الأدنى منذ إبريل نيسان 2017.

وفي نفس الأسبوع قبل عام، كان هناك 874 حفارًا نفطيًّا قيد التشغيل في الولايات المتحدة.

وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلًا، على مدار 11 شهرًا متتاليًا، وهو عدد قياسي، مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلًا من زيادة الإنتاج.