عرض برنامج حصين بمضمار اليمامة النسائي

المواطن - الرياض

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الزلفي لوحات برنامج “حصين التقني” عبر تقنية (Q.R) في مضمار اليمامة النسائي، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.

ويهدف البرنامج إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز والطرق المثلى للتعامل الذكي معها، وذلك ضمن خطة الهيئة التوعوية في نشر اللوحات التي تحمل الباركود في المدارس والأسواق التجارية والمستشفيات والأماكن العامة.

ويأتي هذا المنشط بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتعزيز دور الهيئة في خدمة الدين والوطن.