عرض لـ STC في ذكرى بيعة الملك سلمان

المواطن - الرياض
قدمت الاتصالات السعودية STC عرضًا خاصًّا بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقالت الاتصالات السعودية: نجدد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ونهدي بهذه المناسبة جميع عملاء المفوتر وسوا بيانات إنترنت لا محدودة لتطبيقات التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة.
وتابعت STC أن العرض يفعل تلقائيًّا ويبدأ في 30 نوفمبر من الساعة 12 صباحًا وحتى 11:59 مساءً.
7
7
7
Comment threads
0
Thread replies
0
Followers
ضيف
أنتم افضل خدمة للإنترنت
ضيف
هذا مقدار خادم الحرمين الشريفين 24 ساعه مفروض اسقاط المديونيه اذا عزمتو باالاخير مااحد راح يتسفاد من عرضكم ياليت استحو هههههههههه
ضيف
كيف اسوي عشان يصير لي رصيد؟
اترك تعليقاً