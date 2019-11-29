عرض لـ STC في ذكرى بيعة الملك سلمان

المواطن - الرياض
قدمت الاتصالات السعودية STC عرضًا خاصًّا بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقالت الاتصالات السعودية: نجدد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ونهدي بهذه المناسبة جميع عملاء المفوتر وسوا بيانات إنترنت لا محدودة لتطبيقات التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة.
وتابعت STC أن العرض يفعل تلقائيًّا ويبدأ في 30 نوفمبر من الساعة 12 صباحًا وحتى 11:59 مساءً.
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ضيف
هذا العرض غبي اصلا خدمتكم غير مرضية
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