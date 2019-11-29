عرض لـ STC في ذكرى بيعة الملك سلمان

المواطن - الرياض

قدمت الاتصالات السعودية STC عرضًا خاصًّا بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقالت الاتصالات السعودية: نجدد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ‎ونهدي بهذه المناسبة جميع عملاء المفوتر وسوا بيانات إنترنت لا محدودة لتطبيقات التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة.

وتابعت STC أن ‎العرض يفعل تلقائيًّا و‎يبدأ في 30 نوفمبر من الساعة 12 صباحًا وحتى 11:59 مساءً.