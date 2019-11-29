عرض لـ STC في ذكرى بيعة الملك سلمان
يستمر لمدة 24 ساعة ويبدأ غدًا

عرض لـ STC في ذكرى بيعة الملك سلمان

2019/11/30
الساعة 12:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدمت الاتصالات السعودية STC عرضًا خاصًّا بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقالت الاتصالات السعودية: نجدد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ‎ونهدي بهذه المناسبة جميع عملاء المفوتر وسوا بيانات إنترنت لا محدودة لتطبيقات التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة.

وتابعت STC أن ‎العرض يفعل تلقائيًّا و‎يبدأ في 30 نوفمبر من الساعة 12 صباحًا وحتى 11:59 مساءً.

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كذبو علينا
ضيف
كذبو علينا

مجرمين

أعجبني0لم يعجبني  رد
7 ساعة
مقهور من stc
ضيف
مقهور من stc

إنترنت مجاني وياليت بيض وجيهكم لو اشتغل معاك الواتس م يشتغل اليوتيوب ولو اشتغل اليوتيوب باقي البرامج م تشتغل حتى الـ٢٤ ساعه المجانيه هذي ما وفيتو وطلعتم قدها للأسف شديد

أعجبني0لم يعجبني  رد
7 ساعة
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