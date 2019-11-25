عروض ممتعة تنتظر زوار نبض الرياض

المواطن - الرياض

أكد موسم الرياض أن هناك الكثير من العروض الممتعة تنتظر الزوار في منطقة نبض الرياض.

وأضاف موسم الرياض في تغريدة له عبر “تويتر”: كل يوم تستضيفكم منطقة جديدة من مناطق المملكة بثقافتها وتراثها الأصيل، ونتعرف سوا على ثقافات ثانية من مختلف العالم.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل فعاليات نبض الرياض عبر الرابط هنا

وتتواصل فعاليات موسم الرياض في 12 منطقة بالعاصمة السعودية، وسط إقبال فاق التوقعات وتجاوز حاجز الـ80 مليون زائر.

ويمكن حجز تذاكر موسم الرياض من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

وكان من المقرر أن ينتهي موسم الرياض منتصف ديسمبر المقبل، لكن بسبب الإقبال الكبير صدرت توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد بعض الفعاليات حتى نهاية يناير 2020.