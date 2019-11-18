عسلة ومبولحي.. الأكثر تصديًا

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من حراس المرمى في التسع جولات الماضية.

وتألق الحراس المحترفون في الدوري هذا الموسم، حيث نجح حارس مرمى نادي الحزم، الجزائري مليك عسلة، في التصدي لـ34 كرة، ليتصدر قائمة الأكثر تصديًا، يليه مواطنه رايس مبولحي حارس فريق الاتفاق بـ31 تصديًا.

وجاء حارس مرمى الرائد، الجزائري عز الدين دوخة في المركز الثالث بـ29 تصديًا، يليه حارس نادي العدالة، التونسي أيمن المثلوثي بـ28 تصديًا، بالتساوي مع حارس فريق التعاون، البرازيلي كاسيو، وخاض كل منهما 8 مباريات.

ونجح حارس مرمى نادي أبها، المغربي عبدالعالي المحمدي في التصدي لـ27 كرة خلال التسع جولات الماضية من الدوري، فيما تمكن حارس النادي الأهلي محمد العويس من صد 26 كرة، ولكنه شارك في 7 مباريات فقط.

وتمكن حارس الاتحاد فواز القرني من التصدي لـ26 كرة، ولكنه لعب 8 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، يليه حارس فريق ضمك، الجزائري شمس الدين رحماني بـ23 تصديًا، ثم مواطنه مصطفى زغبة حارس الوحدة، بـ22 تصديًا.