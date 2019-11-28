عضو شرف #الهلال: الزعيم من يومه عالمي

المواطن - محمد سمعه

توجه الأمير عبدالله بن سعد عضو شرف نادي الهلال، بالثناء إلى فهد بن نافل رئيس الهلال وذلك بسبب مجهوداته في تحقيق الاستقرار للنادي الذي أدى إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وتحدث عبدالله بن سعد في تصريحات إذاعية قائلًا: حصول الهلال على بطولة دوري أبطال آسيا هو إنجاز للوطن، والوفاء هو عادة منسوبي الهلال وأشكر المستشار تركي آل الشيخ على ليلة زعيم آسيا.

وتابع عضو شرف الهلال: فهد بن نافل قدم مجهودًا كبيرًا، وابتعد عن التصريحات حتى حقق البطولة.

وأضاف عبدالله بن سعد: “الهلال من يومه عالمي وفهد بن نافل هو الرجل المناسب في المكان المناسب”.

وانتهى حفل نادي الهلال في بوليفارد الرياض أمس الخميس بليلة تاريخية تم إسعاد الجماهير الهلالية بها، وذلك بمناسبة تتويج الزعيم الأزرق يوم الأحد الماضي بلقب دوري أبطال آسيا.

وكانت اللقطة الأبرز، هي تكريم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لرؤساء نادي الهلال السابقين ورجاله على مسرح محمد عبده خلال الحفل.

وحضر تكريم رؤساء ورجال الهلال السابقين كل من: “الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الهلال، الأمير خالد بن محمد، رئيس الهلال السابق، الأمير عبدالله بن مساعد، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الأمير سعود بن تركي، الأمير أحمد بن سلطان، فواز المسعد، سامي الجابر، نواف التمياط، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، ياسر القحطاني، جاسم الهويدي”.

كما شهد التكريم حضور كل من النجم الليبي طارق التائب والنجم محمد الشلهوب واللاعب السويدي كريستيان ويلهامسون لاعب الهلال الأسبق وفهد بن نافل رئيس الهلال الحالي.