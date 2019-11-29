عطيف: فرصة تأهل الأخضر لا زالت قائمة

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله عطيف، على أهمية مباراة البحرين، متمنيًا الظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز.

ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره البحريني، مساء يوم غد السبت، على إستاد عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وأكد عبدالله عطيف أن الخسارة أمام الكويت في أول مباريات الأخضر بمنافسات خليجي 24، جعلت تحضيرات المنتخب أفضل وأكثر قوة، وتعهد بتفادي أخطاء المواجهة الماضية في اللقاءات القادمة.

وتابع عطيف قائلًا: “فرصة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج، لا تزال قادمة أمام السعودية، رغم أن الأخضر لديه مباراتان أمام منتخبين قويين، وهما البحرين وعمان، ولكن الحظوظ لا تزال متوفرة وقوية للتأهل”.

وأضاف: “الثقة موجودة بين المدير الفني واللاعبين، وبين اللاعبين وبعضهم البعض، ثقة عالية جدًّا ورغبة كبيرة في تحسين الصورة بالمباراة القادمة، نحن فريق واحد، ومن يشارك كمن لا يشارك”.

وواصل خلال تصريحاته في مقطع الفيديو الذي نشره حساب المنتخب السعودي على “تويتر”: “اكتمال المجموعة يزيدها قوة، لقد تحسن أداء المنتخب بشكل كبير في آخر مباراتين بتصفيات كأس العالم، وإن شاء الله نحقق الفوز في القادم”.

ووجه عطيف رسالة إلى جماهير السعودية، قائلًا: “أرجو من الجماهير الصبر، هناك لاعبون يشاركون لأول مرة، وفي النهاية نحن نمثل بلد، ونتمنى دعم الجماهير، وهم لم يقصروا معنا أبدًا، في الفرح والخسارة”.

ويتصدر منتخب الكويت ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن عمان البحرين، ثم المنتخب السعودي بدون نقاط.