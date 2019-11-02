عقاب وتهديد من #الأهلي لـ يوسف بلايلي

المواطن - محمد سمعه

تفكر إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، في معاقبة اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، بعد تصرفه الذي صدر منه في مباراة الاتحاد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتدرس إدارة الأهلي معاقبة بلايلي إما عن طريق الخصم المالي أو استبعاد من قائمة الفريق الأول خلال المباريات المقبلة.

وكان يوسف بلايلي رفض مصافحة المدرب السويسري كريستيان جروس أثناء استبداله في مباراة الأهلي والاتحاد، كما أن تصرف بلايلي لا يعد المرة الأولى من حيث حدوثه.

وربما تتخذ إدارة الأهلي قرارًا بعرض بلايلي للبيع في فترة الانتقالات الشتوية أو فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال تكرر تصرف اللاعب الجزائري في مباريات الراقي.

جدير بالذكر أن بلايلي انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من نادي الترجي التونسي، وفاز بلايلي كذلك مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا في صيف العام الجاري التي أُقيمت في مصر.

وتحدث بلايلي بعد مباراة الأهلي والاتحاد يوم الخميس الماضي قائلًا: بالطبع أي لاعب يشعر بالحزن في حال تم استبداله؛ لأنه يريد تقديم الأفضل دائمًا.

وأضاف بلايلي: لدي حديث خاص مع إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة، لن أستطيع كشف أي شيء عنه حاليًّا، وأنا لاعب يملك الخبرات التي اكتسبتها مع المنتخب الجزائري ونادي الترجي الرياضي التونسي.