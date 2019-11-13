عقوبة سيلفا بعد تغريدته المثيرة للجدل
على الرغم من حذفها

عقوبة سيلفا بعد تغريدته المثيرة للجدل

2019/11/13
الساعة 7:12 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقوبة نجم نادي مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا، بعد تغريدة مثيرة للجدل تجاه زميله بينجامين ميندي.

وكان سيلفا قد نشر صورة لزميله ميندي وهو طفل صغير عبر “تويتر”، ووضع بجواره تميمة شركة حلوى إسبانية، وقال: “خمن من؟”، ثم حذف الصورة، وقال في تغريدة جديدة: “لا يمكنك المزاح مع صديق هذه الأيام”.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس”، إلى أن الاتحاد الإنجليزي أصدر بيانًا، جاء فيه: “تم إيقاف برناردو سيلفا وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني، وخضوعه لجلسة علمية وجهًا لوجه أمام معلم، بعد تغريدة نشرها في تويتر ثم حذفها مباشرة في 22 سبتمبر الماضي”.

وتأكد غياب برناردو سيلفا عن مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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