عقوبة قاسية تُهدد #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

بدأت أزمة تأخير المستحقات المالية تُطارد نادي الاتحاد، وذلك بعد تأخره في سداد باقي مستحقات صفقة تعاقده مع اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز من صفوف نادي غلطة سراي التركي.

وكان الاتحاد تعاقد مع غاري رودريغيز في يناير من عام 2019 قادمًا من غلطة سراي مقابل 9 ملايين يورو، ولكن اللاعب لم ينجح في التأقلم مع العميد، لتتم إعارته لنادي فنربخشة التركي لمدة موسمين في يوليو الماضي.

وقالت تقارير إخبارية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم هدد الاتحاد بعقوبة قد تصل إلى منعه من التسجيل لمدة أربع فترات في حال عدم دفع باقي مستحقات صفقة غاري رودريغيز لنادي غلطة سراي.

الوقت ليس مناسبًا

وفي وقت سابق، أكد أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للحديث عن الصفقات، التي يرغب الفريق الاتحادي في إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتحدث الحائلي قائلًا: لن نتحدث عن الصفقات الجديدة في هذا الوقت، فقط سندعم المجموعة الحالية لتحقيق الهدف المنشود.

3 هدايا مميزة لجماهير الاتحاد

وأقدمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على تقديم 3 هدايا للجماهير الاتحادية خلال شهر نوفمبر، وذلك أملًا في تصحيح مسار الفريق الأول من أجل تقديم النتائج الإيجابية.

وكانت الهدية الأولى هي إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا بسبب سوء النتائج وتعيين المدرب الهولندي هينك تين كات، حيث أكد الأخير أنه سيقاتل لإسعاد الجماهير الاتحادية بتحقيق النتائج الإيجابية.

أما الهدية الثانية، فكانت تجديد عقد المهاجم البرازيلي رومارينيو حتى عام 2022، بعد أن ذكرت تقارير صحافية أن الهلال يود التعاقد مع لاعب الاتحاد في يناير.

وكانت الهدية الثالثة، هي قرار تشكيل لجنة لاختيار اللاعبين الأجانب المكونة من عبدالله فوال وإبراهيم السويد وحمد المنتشري ومحمد نور نجوم الاتحاد السابقين.