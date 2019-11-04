عقوبة منتظرة من اتحاد القدم الآسيوي على #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد مهددًا بالتعرض لعقوبة مشددة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال القانوني أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي في تويتر: قد يُصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبة مشددة على نادي الاتحاد بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة الهلال ضمن لقاءات دور الثمانية في دوري أبطال آسيا العام الجاري.

وأضاف الأمير: سبق لـ الاتحاد الآسيوي أن شدد العقوبة على الاتحاد في قرار سابق بسبب تجاوزات جماهيره.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان ودع دوري أبطال آسيا من دور الثمانية بعد الخسارة بنتيجة 3-1 من نادي الهلال في مجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وانتهى لقاء العودة بفوز الهلال في الرياض بثلاثية مقابل هدف.

من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحافية، أن المدير الفني الهولندي تين كات اقترب من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الاتحاد قد أقال المدرب التشيلي لويس سييرا بسبب سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وتم تعيين المدير الفني الوطني محمد العبدلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأوضحت صحيفة “عكاظ”، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وقعت مع المدرب الهولندي تين كات رسميًّا، وسيصل إلى جدة خلال الساعات المقبلة، من أجل استكمال إجراءات التعاقد.