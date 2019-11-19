علاجات منزلية لتخفيف أعراض الالتهاب الرئوي

المواطن - متابعة

الالتهاب الرئوي من أكثر الأمراض شيوعاً في وقتنا الحالي، وتتم معالجته عادة بمضادات الالتهاب، كما يمكن التخفيف من أعراضه عبر استخدام بعض العلاجات المنزلية.

ولا يمكن أن تقضي العلاجات المنزلية على الالتهاب الرئوي بشكل كامل، ولكن يمكن استخدامها للتخفيف من الأعراض بفعالية، وهي ليست بديلاً لخطة العلاج التي يضعها الطبيب.

وفيما يلي قائمة بالعلاجات المنزلية التي يمكن من خلالها تخفيف أعراض الالتهاب الرئوي، حسب ما نقل موقع “هيلث لاين” الإلكتروني:

1- أعراض السعال

قد تصاب بسعال في بداية الالتهاب الرئوي. ويمكن أن يستمر خلال 24 ساعة الأولى، أو قد يتطور على مدار بضعة أيام.

يساعد السعال في تخليص الجسم من العدوى عن طريق إزالة السائل من الرئتين، لذلك فإن التوقف عن السعال تماماً خلال فترة قصيرة أمر غير صحي، وإنما يتوجب خفض مستوى السعال حتى لا يؤثر على راحتك أو يسبب مزيداً من الألم والتهيج. قد يستمر السعال لبعض الوقت أثناء الشفاء وبعده.

بالنسبة للعلاج يمكن استخدام الغرغرة بالماء والملح، وذلك يمكن أن يساعد في التخلص من بعض المخاط في الحلق وتخفيف التهيج. ينصح بتكرار عملية الغرغرة ثلاث مرات على الأقل في اليوم.

وهنالك علاج آخر يساعد على تخفيف السعال يتمثل في شرب شاي النعناع الساخن، الذي يساعد في تخفيف التهيج وطرد المخاط، وإزالة الاحتقان وتسكين الألم.

2- الحمى

قد تتطور الحمى فجأة أو على مدار بضعة أيام. ويمكن تخفيف الحمى عبر تناول مسكن للألم بدون وصفة طبية، وينصح بتناولها مع الطعام أو بعده مباشرة، لتخفيف الآثار الجانبية مثل الغثيان. يمكن للبالغين عادة تناول كبسولة واحدة من عيار 200 ملغ كل أربع إلى ست ساعات.

كما ينصح بتطبيق كمادات فاترة، لتبريد الجسم، وينصح بعدم استخدام كمادات باردة لأن التغير المفاجئ في درجة الحرارة يمكن أن يسبب القشعريرة.

3- ضيق التنفس

مع الالتهاب الرئوي، قد يصبح تنفسك سريعاً وضيقاً، ومن الممكن أن تتطور هذه الحالة تدريجياً خلال أيام قليلة. قد يصف طبيبك دواء أو أجهزة الاستنشاق للمساعدة في التخلص من ضيق التنفس.

ويوصي الأطباء باستخدام مروحة محمولة للتقليل من أعراض ضيق التنفس، وينصح باستخدام المروحة لمدة خمس دقائق بشكل متكرر حتى تشعر بالتحسن.

كما يمكن أن يساعد شرب فنجان من القهوة في تخفيف أعراض ضيق التنفس. وذلك لأن تأثير الكافيين مشابه لتأثير دواء موسع للشعب الهوائية يسمى الثيوفيلين. ويساعد الكافيين في فتح المجاري الهوائية في الرئتين، وبالتالي تخفيف الأعراض. قد تستمر تأثيرات الكافيين لمدة تصل إلى أربع ساعات.