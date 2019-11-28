على هامش زيارة ولي العهد.. اتفاقية بين وكالتي واس ووام

المواطن - واس

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقع معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين ، والرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإماراتية الأستاذ محمد بن جلال الريسي مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين الوكالتين.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها ، في مقر وكالة الأنباء الإماراتية بالعاصمة أبوظبي اليوم، تعزيز التعاون والتبادل الإخباري بين الوكالتين، والاستفادة من الخدمات المعلوماتية، وتبادل الصور، والأخبار.