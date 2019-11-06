عمرها 36 عامًا.. عرض جوارب مايكل جاكسون للبيع بمليون دولار !

عمرها 36 عامًا.. عرض جوارب مايكل جاكسون للبيع بمليون دولار !

2019/11/06
الساعة 3:45 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

تُعرض جوارب “مايكل جاكسون” التي ارتداها لأول مرة في عام 1983، أثناء تأدية رقصة “مشية القمر”، في دار مزادات.

فاجأ “مايكل، الملايين من المشاهدين بتلك الرقصة، خلال الفيلم الوثائقي Motown 25: Yesterday, Today, Forever، أثناء أداء أغنيته الكلاسيكية “Billie Jean”.

الجوارب الكريستالية اللامعة، كانت جزءًا من أغراض المجموعة الشخصية للمدير التنفيذي لـ”مايكل جاكسون”، فرانك ديلو، ومن المتوقع أن تعرض الجوارب، إلى جانب رسالة مكتوبة بخط اليد من “مايكل” إلى “ديليو”.

وبحسب موقع TMZ، سيعقد المزاد في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر، ومن المتوقع أن يباع الجورب والرسالة بسعر يتراوح بين مليون إلى مليوني دولار.


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