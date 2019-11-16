عمر السومة يدعم #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، عن دعمه لنادي الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني.

وقال عمر السومة: بالطبع سأُشجع الهلال ممثل المملكة وممثل الوطن العربي في البطولة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن لاعبي الفريق الأول سيغادرون غدًا الأحد المقبل إلى العاصمة اليابانية طوكيو استعدادًا لمواجهة أوراوا.

وسيؤدي لاعبو الهلال مرانًا مغلقًا، عصر اليوم السبت، في مقر النادي قبل السفر إلى اليابان.

ومن المقرر التحاق السوري عمر خربين مهاجم الهلال ببعثة الأزرق المسافرة إلى اليابان، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

وستُقام مباراة الهلال وأوراوا يوم الأحد المقبل 24 نوفمبر في طوكيو، حيث يحتاج الهلال للفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بأي نتيجة للحصول على لقب دوري أبطال آسيا 2019 وللمرة الثالثة في تاريخه.

من ناحية أخرى، دار حديث بين سعود كريري، مدير إدارة كرة القدم في نادي الهلال، ونجله علي، صباح أمس الجمعة، وذلك قبل مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال سعود كريري لنجله في فيديو متداول عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: إن شاء الله سنعود من اليابان بالفرحة الكبرى والميدالية الخامسة في آسيا بهديها لك بعد فوز الهلال باللقب.

وكان علي سعود كريري طالب لاعبي الهلال بالتركيز وبزيادة الثقة بالنفس لديهم عند مواجهة أوراوا في اليابان، مضيفًا أن الكأس الآسيوي لم يُحسم في مباراة الذهاب التي أُقيمت يوم السبت الماضي 9 نوفمبر.

🎙ابن سوريا البار العقيد عمر السومة :

عند سؤاله من ستشجع في نهائي دوري ابطال اسيا واجاب أكيد الهلال لانه نادي عربي ويمثل الوطن العربي .

" هي العروبه لاتباع ولا تشتري "#طرشولة @omaralsomah

pic.twitter.com/8UKHAoZqV0 — مدرج الهلال (@modarajalhilal) November 15, 2019