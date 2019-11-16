عوامل محددة لقيمة أرامكو

المواطن - الرياض

تعلن شركة أرامكو السعودية عن النطاق السعري للأسهم يوم غد الأحد، فيما أكد محللون أن التغير المناخي والضغوط للانتقال إلى الطاقة النظيفة ستكون أحد العوامل المحددة لقيمة الشركة الأكبر تحقيقًا للأرباح في العالم.

وكانت أرامكو حدّدت في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام السبت الماضي، عددًا من المخاطر التي قد يواجهها مشترو الأسهم، من احتمال وقوع هجمات مماثلة لتلك التي استهدفت الشركة في سبتمبر، إلى إمكانية انخفاض الطلب.

لكن أرامكو، التي تضخ نحو عشرة بالامئة من النفط العالمي يوميًّا، أعطت أهمية خاصة للتغير المناخي ولتأثيراته على عمل الشركة، على خلفية المطالب بخفض انبعاثات الكربون والانتقال إلى وسائل الطاقة المتجددة والبديلة، بحسب “يورو نيوز”.

وقالت في نشرة الإصدار: “قد تؤدي المخاوف المتعلّقة بتغير المناخ إلى خفض الطلب العالمي على المواد الهيدروكربونية واللجوء إلى استخدام الوقود الأحفوري الأقل كثافة لانبعاث الكربون (مثل الغاز) أو المصادر البديلة للطاقة كبديل لهذه المواد”.

ويُعتبر الوقود الأحفوري السبب الرئيسي لغالبية الغازات المضرّة، وبالتالي عاملًا مؤثرًا في التغير المناخي، في وقت تمارس المنظمات البيئية والأمم المتحدة ضغوطًا كبرى على الدول والشركات النفطية لخفض انبعاثات الكربون.

ويرى أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة جورج واشنطن حسين عسكري أن “هذا هو العامل الأكثر إلحاحًا الذي يؤثر على تقييم أرامكو”.