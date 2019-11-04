عون لمؤيديه: أرى شعب لبنان بأكمله من خلالكم

المواطن - متابعة

خاطب الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الأحد، أنصاره من المتظاهرين، وقال: إنه يرى “شعب لبنان بأكمله من خلال مسيرات مؤيديه”.

وفي كلمته، قال عون: إن “كثيرين يعرقلون خارطة الطريق التي وضعناها”.

وأمام أنصاره المتظاهرين أمام قصر بعبدا، أعلن الرئيس اللبناني أنه “رسم خارطة طريق تتضمن الفساد والاقتصاد والدولة المدنية”.

وانطلقت، أمس الأحد، تظاهرة داعمة للرئيس اللبناني، عون، باتجاه القصر الرئاسي، في أول حشد من نوعه بعد موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية، والمطالبة بإسقاط النظام.

وذكر عون أن “الفساد لا يمكن أن يزول بسهولة، لأنه متغلغل في الدولة اللبنانية”. واعترف لمؤيديه بأن “الشعب اللبناني فقد ثقته بدولته”.

وتجمع مؤيدو الرئيس عون من أنصار التيار الوطني الحر والأحزاب الحليفة عند طريق القصر الرئاسي في مسيرة أطلقوا عليها اسم “أهل الوفا”.

واعتبر مراقبون أن خطاب عون لأنصاره دون باقي المتظاهرين في باقي أنحاء بيروت يعد تكريسًا للخطاب الطائفي في لبنان.