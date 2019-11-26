عيش الشتاء في وينتروندرلاند .. هنا رابط الحجز

المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض للمشاركة في فعاليات وينتروندرلاند، حيث يعيش الزوار أجواء شتوية حقيقية بدرجات حرارة تحت الصفر في حديقة الثلج.

وقال موسم الرياض في تغريدة له عبر “تويتر” مساء اليوم الثلاثاء: شاركنا المتعة والتزلج بسعادة واحجز تذكرتك عبر الرابط هنا

وتتواصل فعاليات موسم الرياض في 12 منطقة بالعاصمة السعودية، وسط إقبال فاق التوقعات، وتجاوز حاجز الـ80 مليون زائر.

وكان من المقرر أن ينتهي موسم الرياض منتصف ديسمبر المقبل لكن بسبب الإقبال الكبير صدرت توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد بعض الفعاليات حتى نهاية يناير 2020.

وضمن فعاليات موسم الرياض وتحديدًا في واجهة الرياض ينطلق أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية بعنوان مهرجان إنسومنيا السعودية الذي يضم بين فعالياته مسابقة كوسبلاي إنسومنيا السعودية، والتي تصل إجمالي جوائزها إلى 10.000 دولار أمريكي، ويخوض غمار منافساتها مشاركون هواة ومحترفون، ومن المقرر أن تنطلق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019م.