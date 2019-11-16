غداً.. السعوديون يكتتبون في أرامكو

المواطن - الرياض
يترقب المستثمرون الأفراد بدء الاكتتاب في أرامكو السعودية غداً الأحد الموافق 17 نوفمبر، ومن المفترض أن يستمر اكتتاب الأفراد حتى 28 نوفمبر الجاري.
وكانت أرامكو قد أعلنت طرق طلب الاكتتاب في أسهمها إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.
وحددت أرامكو البنوك المستلمة لعملية الاكتتاب وهي البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.
المستندات المطلوبة للاكتتاب
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