غداً.. السعوديون يكتتبون في أرامكو
يستمر الاكتتاب حتى 28 نوفمبر

غداً.. السعوديون يكتتبون في أرامكو

2019/11/16
الساعة 12:57 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يترقب المستثمرون الأفراد بدء الاكتتاب في أرامكو السعودية غداً الأحد الموافق 17 نوفمبر، ومن المفترض أن يستمر اكتتاب الأفراد حتى 28 نوفمبر الجاري.

وكانت أرامكو قد أعلنت طرق طلب الاكتتاب في أسهمها إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

وحددت أرامكو البنوك المستلمة لعملية الاكتتاب وهي البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.

المستندات المطلوبة للاكتتاب

قبل الاكتتاب في أرامكو يجب على كل مكتتب رئيسي أن يكون لديه حساب بنكي نشط في أحد البنوك التي أعلنتها أرامكو والتي ستشارك في الاكتتاب.

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات الاكتتاب

    1. أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد.
    2. أصل وصورة دفتر العائلة للمكتتبين من أفراد العائلة.
    3. أصل وصورة الوكالة الشرعية لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى.
    4. أصل وصورة صك الولاية (للأيتام).
    5. أصل وصورة صك الطلاق (لأبناء المرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي).
    6. أصل وصورة شهادة وفاة الزوج (لأبناء المرأة السعودية الأرملة من زوج غير سعودي).
    7. أصل وصورة شهادة الميلاد (لأبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي).

ويحق لجميع المواطنين السعوديين، بما في ذلك، المرأة المطلقة والأرملة، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.

تقديم طلب الاكتتاب

حددت أرامكو قائمة البنوك التي سيتم من خلالها الاكتتاب وشراء الأسهم، وسيتعين على عملاء البنوك الأخرى غير المدرجة في القائمة مراجعة أي منها للتعرف على طريقة الاكتتاب.

وهناك عدد من الطرق التي يمكنك التقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم من خلالها، وهي إما عبر زيارة الفرع، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصرف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

نموذج الاكتتاب

وسيكون نموذج التقديم على الاكتتاب مُتاحًا عبر البنوك المشاركة بمجرد فتح المجال للاكتتاب في الطرح، وسيتم إبلاغ كل مكتتب بعدد الأسهم التي حصل عليها بناء على كمية الأسهم المطروح وكمية العروض التي تتلقاها الشركة حيث من المتوقع أن تفوق الطلبات المعروض من الأسهم.

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حالد
ضيف
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على بركة الله وبالتوفيق للجميع ان شاء الله…

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1 يوم
حالد
ضيف
حالد

على بركة الله…

أعجبني0لم يعجبني  رد
1 يوم

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