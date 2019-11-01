غرفة الرياض تطرح 143 وظيفة للرجال والنساء

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (143) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة ديبا السعودية.

– شركة ايفرتيم غلوبل سيرفيسز لتقنية المعلومات.

– شركة وعد المصادر للتشغيل والصيانة.

– شركة دكتور كيف.

– شركة خطوط الصوت.

– مجموعة المرشد القابضة.

– مؤسسة ركن سانية.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. حاسب كميات.

. سائق حامل رافعات.

. مطور برامج.

. موظف علاقات حكومية وخاصة.

. موظف شؤون موظفين.

. موظف تسويق ميداني.

. حارس أمن.

. موظف إداري.

. مندوب تسويق.

. سائق باص.

. مندوبة مبيعات.

. محاسبة.

. موظفة استقبال.

. موظفة إدارية.

. مندوبة تسويق.

. كاشيرة.

. بائعة.

. مشرفة.

. مدربة شيف سلطات.

. مدربة شيف مشروبات.

. مدربة شيف حلويات.

. مدربة شيف مأكولات إيطالية.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019م؛ وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).