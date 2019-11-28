غرفة الرياض تطرح 198 #وظيفة للجنسين

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (198) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 8 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة مخزن الأدوية العربي السعودي المحدودة.

– شركة الغذاء اليومي.

– تضاريس نجد الأمنية.

– نكهة الخزامى.

– مؤسسة ركن سانية.

– الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة.

– بيت الرياض الجريسي.

– الشركة العربية للبلاط.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محصل.

. مدير مستودع.

. عضو فريق عمل.

. مدير مبيعات فرع.

. حارس أمن.

. موظف طاقم خدمة.

. ممثل مبيعات.

. موظفة استقبال.

. كاشيرة.

. مصممة ديكور داخلي.

. مسوقة إلكترونية.

. بائعة.

. مشرفة.

. مدربة شيف.

. ممثلة مبيعات.

. أخصائية مبيعات.

. محاسبة عامة.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019م؛ وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).