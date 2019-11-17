غرفة الرياض تطرح 94 #وظيفة للجنسين

المواطن - الرياض
أعلنت غرفة الرياض عن توفر 94 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص ، وفق التفاصيل التالية :
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التاريخ: 2019/11/17
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التوقيت: من 11:00 إلى 3:00
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اسم المنشأة: فندق حياة ريجنسي
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الرياض العليا
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الجنس : ذكر
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المكان: مقر الفندق———————-
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التاريخ: 2019/11/17
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التوقيت: من 10:00 إلى 12:00
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اسم المنشأة: شركة محلات باحسن للكهرباء
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الجنس : ذكر
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المكان: مقر الشركة———————-
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التاريخ: 2019/11/18
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط
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الجنس : أنثى
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التاريخ: 2019/11/18
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التوقيت: من 11:00 إلى 3:00
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اسم المنشأة: فندق حياة ريجنسي الرياض العليا
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الجنس : أنثى
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المكان: مقر الفندق———————-
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التاريخ: 2019/11/19
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: هوني مون بوتيك
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الجنس : أنثى
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التاريخ: 2019/11/19
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: شركة وكالات العربية السعودية سارا
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الجنس : ذكر
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التاريخ: 2019/11/20
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التوقيت: من 10:00 إلى 2:00
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اسم المنشأة: نكهة الخزامى
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الجنس : أنثى
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المكان: مقر الشركة———————-
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التاريخ: 2019/11/20
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: شركة الغانم الدولية للأغذية
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الجنس : ذكر
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التاريخ: 2019/11/20
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التوقيت: من 10:00 إلى 2:00
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اسم المنشأة: نكهة الخزامى
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الجنس : ذكر
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المكان: مقر الشركة
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