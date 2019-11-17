غرفة الرياض تطرح 94 #وظيفة للجنسين
في شركات القطاع الخاص

غرفة الرياض تطرح 94 #وظيفة للجنسين

2019/11/17
الساعة 9:14 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 94 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص ، وفق التفاصيل التالية :

 

  • التاريخ: 2019/11/17
  • التوقيت: من 11:00 إلى 3:00
  • اسم المنشأة: فندق حياة ريجنسي
  • الرياض العليا
  • الجنس : ذكر

  • المكان: مقر الفندق

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  • التاريخ: 2019/11/17
  • التوقيت: من 10:00 إلى 12:00
  • اسم المنشأة: شركة محلات باحسن للكهرباء
  • الجنس : ذكر

  • المكان: مقر الشركة

    ———————-
  • التاريخ: 2019/11/18
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط
  • الجنس : أنثى

  • المكان: غرفة الرياض

    ———————-
  • التاريخ: 2019/11/18
  • التوقيت: من 11:00 إلى 3:00
  • اسم المنشأة: فندق حياة ريجنسي الرياض العليا
  • الجنس : أنثى

  • المكان: مقر الفندق

    ———————-
  • التاريخ: 2019/11/19
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: هوني مون بوتيك
  • الجنس : أنثى

  • المكان: غرفة الرياض

    ———————-
  • التاريخ: 2019/11/19
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: شركة وكالات العربية السعودية سارا
  • الجنس : ذكر

  • المكان: غرفة الرياض

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  • التاريخ: 2019/11/20
  • التوقيت: من 10:00 إلى 2:00
  • اسم المنشأة: نكهة الخزامى
  • الجنس : أنثى

  • المكان: مقر الشركة

    ———————-
  • التاريخ: 2019/11/20
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: شركة الغانم الدولية للأغذية
  • الجنس : ذكر

  • المكان: غرفة الرياض

    ———————-
  • التاريخ: 2019/11/20
  • التوقيت: من 10:00 إلى 2:00
  • اسم المنشأة: نكهة الخزامى
  • الجنس : ذكر

  • المكان: مقر الشركة

    • تفاصيل أكثر ( اضغط هنــا ) .

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