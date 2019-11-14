غرفة الرياض تطرح 94 #وظيفة للجنسين

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (94) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– فندق حياة ريجنسي الرياض العليا.
– شركة محلات باحسن للكهرباء.
– الشركة العربية للبلاط.
– هوني مون بوتيك.
– شركة وكالات العربية السعودية سارا.
– نكهة الخزامى.
– شركة الغانم الدولية للأغذية.
وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. موظف خدمة عملاء.
. كاتب مشتريات.
. بائع.
. مندوب مبيعات.
. محصل.
. موظف بارسيتا.
. مايسترو باريستا.
. مساعد مدير فرع.
. مدير فرع.
. موظف استقبال.
. كاشير.
. أخصائية مبيعات.
. محاسبة عام.
. موظفة خدمة عملاء- المكاتب الأمامية.
. مسؤولة مواقع تواصل اجتماعي.
. مصففة شعر.
. فنانة مكياج.
. موظفة تصوير فوتوجرافي.
. منسقة زهور.
. موظفة استقبال.
. كاشيرة.
وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019م، وتستمر لمدة 4 أيام.
ولمعرفة والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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