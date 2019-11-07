غرفة الرياض تعلن عن 94 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن - الرياض
أعلنت غرفة الرياض عن توفر 94 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص على النحو التالي:
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التاريخ: 2019/11/10
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: شركة مجموعة الموارد
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الجنس: ذكر
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المكان: غرفة الرياض
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التاريخ: 2019/11/10
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التوقيت: من 9:00 إلى 12:00
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اسم المنشأة: الحلى الفاخر
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الجنس: أنثى
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المكان: مقر الشركة
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التاريخ: 2019/11/11
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التوقيت: من 10:00 إلى 1:00
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اسم المنشأة: شركة بطل ديزاين السعودية
- الجنس: أنثى
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المكان: مقر الشركة
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التاريخ: 2019/11/11
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط
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الجنس: أنثى
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المكان: غرفة الرياض
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التاريخ: 2019/11/11
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التوقيت: من 11:00 إلى 1:00
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اسم المنشأة: شركة دربن العقارية
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الجنس: ذكر
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المكان: مقر الشركة
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التاريخ: 2019/11/12
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: هني مون
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الجنس: أنثى
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المكان: غرفة الرياض
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التاريخ: 2019/11/13
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: شركة تمر العربية
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الجنس: ذكر
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المكان: غرفة الرياض
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التاريخ: 2019/11/13
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: تمر العربية
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الجنس: أنثى
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المكان: غرفة الرياض
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