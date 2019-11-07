غرفة الرياض تعلن عن 94 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص
التقديم عليها يبدأ الأسبوع المقبل

غرفة الرياض تعلن عن 94 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

2019/11/07
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 94 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص على النحو التالي:

  • التاريخ: 2019/11/10
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: شركة مجموعة الموارد
  • الجنس: ذكر

  • المكان: غرفة الرياض

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  • التاريخ: 2019/11/10
  • التوقيت: من 9:00 إلى 12:00
  • اسم المنشأة: الحلى الفاخر
  • الجنس: أنثى

  • المكان: مقر الشركة

     

  • التاريخ: 2019/11/11
  • التوقيت: من 10:00 إلى 1:00
  • اسم المنشأة: شركة بطل ديزاين السعودية
  • الجنس: أنثى
  • المكان: مقر الشركة
  • التاريخ: 2019/11/11
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط
  • الجنس: أنثى
  • المكان: غرفة الرياض

  • المزيد

  • التاريخ: 2019/11/11
  • التوقيت: من 11:00 إلى 1:00
  • اسم المنشأة: شركة دربن العقارية
  • الجنس: ذكر
  • المكان: مقر الشركة

  • المزيد

  • التاريخ: 2019/11/12
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: هني مون
  • الجنس: أنثى
  • المكان: غرفة الرياض

  • المزيد

  • التاريخ: 2019/11/13
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: شركة تمر العربية
  • الجنس: ذكر
  • المكان: غرفة الرياض

  • المزيد

  • التاريخ: 2019/11/13
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: تمر العربية
  • الجنس: أنثى
  • المكان: غرفة الرياض
  • المزيد

– لمزيد من التفاصيل من خلال الرابط ( هنا ) .


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