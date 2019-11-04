غرفة جدة توجه تعميماً مهماً لـ ملاك الكمباوندات

غرفة جدة توجه تعميماً مهماً لـ ملاك الكمباوندات

2019/11/04
الساعة 1:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

أصدرت غرفة جدة توجيهًا لـ جميع ملاك ومشغلي المجمعات السكنية ”الكمباوندات”، بتطبيق كافة أحكام النظام المتعلقة بإدارة وتشغيل المجمعات السكنية.

وأوضحت غرفة جدة، في بيان لها، أن ذلك يتعلق بتوثيق العقود عبر نظام ”إيجار”، وما يتعلق بالأمن والسلامة والعمالة والوافدة والأنشطة التجارية المصاحبة.

وشدد التعميم على أن الجهات المعنية ستنفذ حملات أمنية وتفتيشية شاملة على المجمعات السكنية، وستغلق جميع المنشآت والأنشطة التجارية والترفيهية المخالفة إلا بترخيص من الأمانة والبلدية.

كما أكد على ضرورة الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة؛ لإقامة الفعاليات والأنشطة داخل المجمعات السكنية.

ويُلزم التعميم أيضًا الملاك والمشغلين بتعيين مدير سعودي ومسؤول أمن سعودي للمجمع، ومنح الملاك والمشغلين إمكانية التعاقد مع رجال الأمن المتعاقدين.


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