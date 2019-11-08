غموض موقف سواريز من المشاركة ضد سيلتا فيجو

المواطن - مروة نبيل

يخيم الغموض على موقف مهاجم الفريق الكتالوني، الأوروجوياني لويس سواريز من المشاركة في مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو المقرر إقامتها على ملعب “كامب نو”، مساء يوم غد السبت.

وكان لويس سواريز قد تعرض لإصابة في العضلة النعلية خلال مشاركته في مباراة برشلونة ضد ليفانتي، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني والتي انتهت بخسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويرغب سواريز في المشاركة بمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو المقبلة، ويبذل كل الجهد اللازم للعب، فيما يُفضل المدرب إرنستو فالفيردي عدم المخاطرة باللاعب والدفع به وهو لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة، وفقًا لصحيفة “سبورت”.

وسيتخذ الجهاز الفني قراره اليوم بشأن مشاركة سواريز أو استبعاده، حيث سيضمه إلى قائمة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في حال التعافي بشكل كامل من المشكلة العضلية، ولكنه يخشى من انتكاسة في إصابته كما حدث مع جوردي ألبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتجاه داخل جهاز فالفيردي هو عدم المخاطرة بالأوروجوياني سواريز، خاصة وأنه سيخضع لمزيد من الراحة بعدها نظرًا لفترة التوقف بسبب الالتزامات الدولية للمنتخبات.