غوميز أفضل لاعب بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

تُوج اللاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز نجم الهلال بلقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2019، وذلك عقب تتويج الزعيم باللقب الآسيوي على حساب أوراوا الياباني.

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر تويتر قائلًا: نقدم لكم أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، بافيتيمبي غوميز.

وخطف نادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا 2019 للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك عقب الفوز على أوراوا الياباني بهدفين دون رد في إياب النهائي اليوم الأحد.

وتمكن النجم سالم الدوسري من طمأنة الجمهور الهلالي بإحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ75 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جيوفنكو، ثم عزز الفرنسي غوميز من تقدم الهلال بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الـ93 بعد تمريرة مميزة من اللاعب كاريلو.

ويُعد من أجمل لحظات المباراة هو التفوق الهلالي الذي بدا واضحًا على نادي أوراوا، حيث أرسل الهلال رسائل طمأنينة لجماهيره بأن اللقب لن يبتعد عن الزعيم مجددًا.

ويتوجه نجوم الهلال بالشكر إلى جماهير الأزرق العظيمة التي ساندت الفريق الهلالي طوال المباراة حيث لم تهدأ ولم تُوقف التشجيع، حتى حقق الهلال المراد وخطف اللقب.

يذكر أن الهلال سيُشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في قطر التي تنطلق في 11 ديسمبر المقبل.