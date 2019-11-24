غوميز: سعيد بالجوائز ولكن اللقب الآسيوي الأهم

المواطن - مروة نبيل

أعرب المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز عن سعادته بتحقيق الفوز الأول لكرة القدم بنادي الهلال للقب دوري أبطال آسيا 2019، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بذل مجهودًا كبيرًا لتطوير أداء اللاعبين.

وحصد غوميز لقب هداف دوري أبطال آسيا 2019 بعد تسجيله لـ11 هدفًا، وكان آخرهم هدفه في شباك أوراوا الياباني بالمباراة النهائية اليوم، كما توج بجائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية من البطولة القارية.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني اليوم، والتي انتهت بفوز الزعيم وتتويجه: “أشكر كل من حضر لمساندة الهلال وأنا سعيد للفوز بهذه الجوائز الفردية، ولكن اللقب الآسيوي كان هدفنا الجماعي”.

وتابع: “هذا الفريق بدأ يتشكل من خلال المعسكر التدريبي، وبدأ يتطور بشكل جماعي، وأشكر المدرب على كل العمل الذي قام به في بناء الفريق وصهر المواهب الفردية في قالب جماعي من أجل جلب هذا اللقب للهلال بعد غياب خمس سنوات”.

وأضاف غوميز قائلًا: “مستوى المنافسة في دوري أبطال آسيا لا يختلف كثيرًا عن البطولات الأوروبية، والفريقان في النهائي قدما مستوى كبيرًا، حيث إن المباريات النهائية هي لتحقيق الفوز”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إذا نظرنا إلى مستوى الفريق لدينا، فقد كان العمل جماعي، أنا كمهاجم كنت أول لاعب في الدفاع، وفي المقابل فإن حارس مرمانا عبدالله المعيوف كان المهاجم الأول الذي من خلاله تبدأ كل هجمة عندما يتصدى للكرة”.