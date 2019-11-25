غوميز لـ الشلهوب: فخور باللعب معك

المواطن - مروة نبيل

وجه المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز رسالة إلى قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وتُوج الهلال بالأمس بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة جماعية للاعبي الهلال ومحمد الشلهوب يرفع كأس دوري أبطال آسيا 2019 بعد الفوز على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وعلق غوميز قائلًا: “أنا فخور جدًّا باللعب معك، واليوم هو يوم خاص جدًّا لي، كنت أحلم بتحقيق هذا اللقب معك ورأيت في أحلامي أنك حققته ولكن على الواقع كانت أجمل بكثير مما تخيلت، شكرًا من القلب يا أسطورة”.

وحصد غوميز لقب أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا 2019؛ لظهوره بمستوى مميز وتسجيله أهدافًا حاسمة، كما نال لقب هداف المسابقة القارية، بعد إحرازه 11 هدفًا.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.