غوميز يجري جراحة ناجحة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن إجراء نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي بافيتيمبي غوميز عملية جراحية، اليوم الخميس، وتكللت بالنجاح.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن غوميز أجرى عملية في إصبع يده، وسيخضع بعدها لراحة لمدة سبعة أيام، على أن يبدأ بعدها بأداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجيًا.

وكان غوميز قد غادر إلى مدينة دبي الإماراتية، بالأمس لإجراء فحوص طبية على موضع إصابته في إصبع يده بأحد المركز الطبية المتخصّصة؛ بعد تعرضه لإصابة أثناء مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتألق المهاجم الفرنسي غوميز في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 التي توج الهلال بلقبها، حيث حصد لقب الهداف برصيد 11 هدفًا، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة القارية.