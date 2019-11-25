غوميز يحتفل بالكأس الآسيوية في السعودية

المواطن - مروة نبيل

احتفل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بوصول كأس دوري أبطال آسيا 2019 إلى السعودية.

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورة لكأس دوري أبطال آسيا 2019 فور وصول بعثة الفريق إلى الرياض، وعلق قائلًا: “كأس آسيا.. مرحبًا بعودتك إلى السعودية”.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض، قبل قليل، قادمة من اليابان، وفي طريقها الآن إلى الدرعية عبر حافلة مكشوفة، للاحتفال بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وسط حضور جماهيري كبير.

وتُوج الهلال بالأمس بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.