غوميز يدخل تاريخ أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

ظهر بافيتيمبي غوميز بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وقاده لتحقيق اللقب على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الاثنين، إلى أن غوميز أصبح أول فرنسي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا، كما أشادت بمستوى المهاجم اللافت مع الهلال للموسم الثاني على التوالي.

وحصد غوميز لقب أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا 2019؛ لظهوره بمستوى مميز وتسجيله أهدافًا حاسمة، كما نال لقب هداف المسابقة القارية، بعد إحرازه 11 هدفًا.

وتُوج الهلال بالأمس بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.