غوميز يُحفز نجوم #الهلال على طريقته

المواطن - محمد سمعه

حفز الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، نجوم أزرق العاصمة على طريقته الخاصة، وذلك قبل مواجهة أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر حساب قروب الموج الأزرق عبر “تويتر” فيديو لجوميز وهو يُغني قائلًا: العب يا هلال، جمهور وراك.

وحرص غوميز بعد نهاية الحصة التدريبية للهلال في اليابان، اليوم الجمعة، على تحفيز لاعبي أزرق العاصمة، من أجل الفوز على أوراوا وحصد دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ الأزرق.

يذكر أن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز يُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتعول الجماهير الهلالية كثيرًا على غوميز في قيادة الزعيم للعودة إلى منصات التتويج القارية، والمشاركة في كأس العالم للأندية هذا العام.

ويتصدر غوميز قائمة هدافي بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 10 أهداف، وبفارق هدفين عن مهاجم أوراوا الياباني شينزو كوروكي، ليقترب من حصد لقب هداف النسخة الحالية.

ويتسم غوميز بالغزارة التهديفية في مباريات الهلال الخارجية في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث إنه سجل 8 من أهدافه العشر خارج الرياض؛ ما يمنحه دافعًا معنويًّا قبل مباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي أُقيمت في الرياض، بهدف دون رد سجله البيروفي أندري كاريلو.

غوميز بعد نهاية التمرين : العب يا #الهلال جمهورك وراك 💙😍. pic.twitter.com/4FPEkASiwI — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) November 22, 2019