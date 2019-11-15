غياب الهلاليين عن ترشيحات الأفضل بآسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في القارة، والتي شهدت غياب لاعبي الهلال.

وجاء غياب لاعبي الهلال عن ترشيحات الأفضل في آسيا، على الرغم من تألقهم مع الزعيم، وفوزهم على أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بهدف دون رد.

وضمت قائمة أفضل لاعب في آسيا كل من؛ حارس مرمى بيروزي الإيراني، علي رضا، بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده، وتصديه لركلة جزاء من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واختار الاتحاد الآسيوي مدافع فريق أوراوا الياباني، ماكينو، خاصة أنه لعب دورًا كبيرًا في حفاظ ناديه على نظافة شباكه في 6 مباريات ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2019، بجانب لاعب السد القطري أكرم عفيف.