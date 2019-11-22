2019-11-22 editor20 الرئيسيةأخبار مصورة غيوم وسحب تظهر الأجواء الحلوة غيوم وسحب تظهر الأجواء الحلوة 2019/11/22 الساعة 12:27 مساءً - فيأخبار مصورة, حصاد اليوم طباعة وسومالأجواء الحلوةطقس المملكة المواطن - الرياض تبادل المغردون صورًا تظهر الأجواء الحلوة التي تعانق فيها الغيوم هام السحب في العديد من مناطق المملكة. شارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.التعليق الاسم اترك تعليق This comment form is under antispam protection This comment form is under antispam protection هل قرأت هذا ؟ "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه بعد حفل الأسطورة روتانا تغطي ليلة السندباد حفل أسطوري لـ محمد رمضان بموسم الرياض فيديو.. الألعاب النارية تضيء سماء الرياض ديفيد سميث يحطم الرقم القياسي بموسم الرياض حساب المواطن هل يتأثر حساب المواطن بتغير الحالة الاجتماعية ؟ موعد إعلان أهلية حساب المواطن هل يتأثر دعم حساب المواطن بالنشاط التجاري؟ هل يؤثر عدد العمالة على حساب المواطن ؟ الوظائف #وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية غرفة الرياض تطرح 526 #وظيفة للجنسين #وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي #وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله يوتيوب بقفزة مذهلة ثعبان يلتهم غزالًا إطلاق نار على متسلل بمطار أمريكي فيديو.. حوت ضخم يخترق تجمعًا للسباحين طلبت مساعدة مالية فقتلها وسط الشارع
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