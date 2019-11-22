غيوم وسحب تظهر الأجواء الحلوة

غيوم وسحب تظهر الأجواء الحلوة

2019/11/22
الساعة 12:27 مساءً
- ‎فيأخبار مصورة‎, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

تبادل المغردون صورًا تظهر الأجواء الحلوة التي تعانق فيها الغيوم هام السحب في العديد من مناطق المملكة.
    

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