فؤاد عبدالواحد يفاجئ جمهور موسم الرياض

المواطن - الرياض

في حفلة اكتمل بها عدد الحضور في مركز الملك فهد الثقافي بعاصمة المملكة الرياض، تألق الفنان فؤاد عبدالواحد في حفل موسم الرياض 2019 وقدم مجموعة كبيرة من أهم أغنياته المتنوعة الألوان الغنائية، وفاجأ الجمهور بأغنية جديدة من أحدث أغنيات ألبومه المقبل الذي سيطرح قريباً، حملت عنوان “يزورني” من كلمات تركي بن عبد الرحمن ومن ألحان الموسيقار “سهم”.

وحملت وصلة فؤاد عبدالواحد تفاعل الجمهور مع معظم أغنياته، مقدماً مفاجآت أخرى بدأها مع الفنانة أسماء لمنور بـ”دويتو” بعنوان “ظبي اليمن”، حيث قدماها بشكل ملفت وسط إعجاب وتفاعل الجمهور، لتكون المفاجأة الثالثة بأداء أغنية “قالوا ترى” بشكل “تريو” مع الفنان القدير عبادي الجوهر والفنانة أسماء لمنور.

وأكد فؤاد عبدالواحد خلال الحفل عن سعادته بالتواجد مع الجمهور السعودي بموسم الرياض ووصفها بالموسم المبهر، شاكراً الهيئة العامة للترفيه وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ على رعايتهم واهتمامهم، واصلاً شكره إلى شركة روتانا على التنظيم المتقن والمحترف وعلى رأسهم السيد سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة على اهتمامه الخاص وتواجده.

ويعمل فؤاد على الانتهاء من أغنيات ألبومه الجديد، والذي يحوى مجموعة كبيرة من الأغنيات المتنوعة الذي تعاون بها مع أسماء كبيرة في عالم الأغنية الخليجية والعربية، والذي سيطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.