فاردي يُعيد للأذهان موسم ليستر التاريخي

المواطن - مروة نبيل

وصل جيمي فاردي تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وظهر فاردي بمستوى مميز خلال مباراة كريستال بالاس ضد ليستر سيتي اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2/0، حيث سجل هدفًا، فيما أحرز كاجلار سوينكو الهدف الآخر.

وبعد مباراة كريستال بالاس ضد ليستر سيتي اليوم، رفع الإنجليزي الدولي جيمي فاردي رصيده إلى 10 أهداف، ليحتل صدارة ترتيب هدافي البريميرليج هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فاردي أصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف في البريميرليج هذا الموسم، وهي المرة الثانية التي يحقق فيها هذا السبق.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن المرة الأولى التي سبق فيها فاردي الجميع ووصل إلى 10 أهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم كانت في موسم 2015/2016، حينما توج ليستر سيتي بلقب البريميرليج.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.