فالفيردي يواجه خطر الإقالة

المواطن - مروة نبيل

أصبح المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي في مرمى الانتقادات مرة أخرى بعدما خيب آمال جماهيره بتعادل سلبي ضد سلافيا براغ بالأمس.

ولعب برشلونة ضد سلافيا براغ على ملعب “كامب نو”، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، خاصة أنه جاء بعد الخسارة بثلاثية أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن فالفيردي مهدد بالإقالة مرة أخرى، بعد فشله في الموسم الرياضي الماضي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأشارت إلى أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، لم تجد الصيف الماضي بديلًا مناسبًا للمدرب فالفيردي، ما دفعها لاتخاذ قرار الإبقاء عليه هذا الموسم، الذي يعد الأسوأ للفريق الكتالوني في السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن مدرب منتخب هولندا رونالد كومان، يعد الأقرب لتدريب برشلونة، لكن عقب نهاية يورو 2020، حيث إن عقده يتضمن بندًا يسمح له بفسخ العقد، حال وصوله عرض من البارشا مقابل شرط جزائي محدد.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة 3 مباريات وتعادل في واحدة في أول 11 جولة بمنافسات الدوري الإسباني الممتاز، وتُعد مباراته ضد سلافيا براغ بالأمس هي الرابعة التي يفشل فيها في هز الشباك.