فتاة تعاني من حساسية تجاه الماء!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تعاني تيسا هانسن سميث، طالبة جامعية من الولايات المتحدة، من حساسية نادرة تجاه الماء، وتُصاب بطفح جلدي مؤلم عندما تبكي أو تتعرق أو تستحم، وهي حالة يُعتقد أنها تؤثر على أقل من 100 شخص في جميع أنحاء العالم.

بحسب موقع ديلي ميل البريطاني، الفتاة البالغة 21 عامًا، تعاني من الصداع النصفي، والحمى، والطفح الجلدي بمجرد ملامسة جسدها للماء، وهذا يعني أنه لا يمكنها العيش في مكان حار، أو ممارسة الرياضة، وتستحم مرتين فقط في الشهر وبصعوبة بالغة.

قالت تيسا: أعتقد أن حالتي صعبة للغاية؛ إذ يتحسس جسدي من لعاب فمي ومن عرقي ودموعي، كما أنه من غير المريح لي تناول رشفات ماء حين العطش؛ لأنه يسبب لي جروحًا على لساني، وأتجنب أدنى قدر من النشاط البدني.

وتابعت أنها تعاني أيضًا من التعب والغثيان عند تناولها الأطعمة التي تتضمن الماء مثل الفواكه والخضروات.

وقالت الأم، إنه تم تشخيص ابنتها بالحالة في سن العاشرة، وكانت العلامات قد بدأت بالظهور في سن الثامنة، عندما تسبب الاستحمام في اندلاع طفح جلدي لها، وافترض الوالدان في البداية أنها حساسية تجاه بعض أنواع الصابون والشامبو.

بسبب ندرة الحالة، هناك بيانات محدودة للغاية حول فعالية العلاج للمرضى، وتتناول تيسا حاليًا 9 أقراص يوميًا؛ لتخفف من آلام الأعراض التي تشعر بها.