فتح باب القبول في قوات الأمن الخاصة

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للرتب التالية (رقيب، وكيل رقيب، جندي أول).
وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 21 /3 /1441هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 24 /3 /1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، وفق الشروط والمؤهلات التالية:
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الرتبة
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المؤهلات المطلوبة
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رقيب أمن
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شهادة البكالوريوس في التخصصات (هندسة شبكات حاسب، علوم حاسب، أمن معلومات، قانون، لغة انجليزية، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، محاسبة، إحصاء)
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وكيل رقيب أمن
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الشهادة الجامعية المتوسطة في التخصصات (تقنية المعلومات، محاسبة، سكرتير تنفيذي، الكترونيات ، اتصالات، ميكانيكا سيارات، إدارة مالية)
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جندي أول أمن
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شهادة الدبلوم سنة إلى سنتين في التخصصات (شبكات حاسب، محاسبة، رقابة مالية، إدارة موارد بشرية، برمجة حاسب، سكرتير تنفيذي، دعم فني، الكترونيات وتحكم آلي، تبريد وتكييف، اتصالات)
– وعلى أن تتوفر بالمتقدم الشروط التالية:-
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد عن (30) سنة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- إن لا يقل طول المتقدم عن (170سم).
- أن لا يكون متزوج من غير سعودية.
- أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.
- حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.
- أن يكون نوع الدراسة انتظام.
- أن لايقل تقديره عن جيد.
- أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.
- تحري الدقة والتأكد من صحة المدخلات قبل تقديم الطلب علما بأنه سيتم استبعاد جميع الطلبات الغير صحيحة.
- ضرورة طباعة طلب الوظيفة الإلكتروني والاحتفاظ بنسخه منه.
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