فتح باب القبول في قوات الأمن الخاصة

شهادة البكالوريوس في التخصصات (هندسة شبكات حاسب، علوم حاسب، أمن معلومات، قانون، لغة انجليزية، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، محاسبة، إحصاء)

الشهادة الجامعية المتوسطة في التخصصات (تقنية المعلومات، محاسبة، سكرتير تنفيذي، الكترونيات ، اتصالات، ميكانيكا سيارات، إدارة مالية)

جندي أول أمن