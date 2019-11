فجر السعيد تغادر المستشفى

View this post on Instagram

بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريباً بالكويت حسب كلام دكتور الكسندر رو Alexander RAULT عودتي للكويت الخميس تاريخ 12-12-2019 .. بإذن الله ربي يسخر الأمور ونستطيع العوده في هذا التاريخ وسيرافقني في الرحله الدكتور Alexander RAULT .. عزمته عالكويت عائلتي كلها تريد أن تقدم له الشكر على إنقاذه لحياتي بأمانته الطبيه وتوفيق رب العالمين