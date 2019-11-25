فجر السعيد تغادر المستشفى

المواطن - متابعة

أعلنت المذيعة الكويتية فجر السعيد عن مغادرتها للمستشفى بعد انتهائها من فترة علاجها، ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل منزلها وذلك بعد يوم على خروجها، مساء أمس.

وعلقت فجر قائلة: (مساء الخير هذا أول يوم أطلع من المستشفى، جاي أتغدى مع الأهل، الحمد لله على النعمة على العافية، مشكورين على كل شيء أسعدتوني).

وأضافت فجر السعيد : (الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا.. ربي سبحانه أنقذني من حلج الموت بفضل دعائكم الصادق وإصراري على التمسك بالحياة).

يذكر أن فجر السعيد، كانت قد أجرت عمليّة جراحيّة رابعة خلال رحلة علاجها في فرنسا، وتكلّلت بالنّجاح، حيث طمأنتْ محبّيها عقب العمليّة بقولها: (الحمد لله حمد الشاكرين.. بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني مما كنت فيه وبديت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى الحياة المعتادة من جديد).