فرانكفورت يُمزق شباك بايرن ميونخ بخماسية ومدرب البافاري في ورطة

المواطن - محمد سمعه

ألحق نادي إينتراخت فرانكفورت خسارة قاسية بنادي بايرن ميونخ، اليوم السبت، بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني الممتاز موسم 2019-2020.

وبدأ مهرجان الأهداف في شباك بايرن ميونخ، حيث أحرز اللاعب فيليب كوستيتش الهدف الأول لفرانكفورت عند حلول الدقيقة الخامسة والعشرين.

وفشل نادي بايرن ميونخ في إحراز هدف التعادل، مما أعطى الفرصة لفريق فرانكفورت للبحث عن تسجيل الهدف الثاني وهو ما تحقق بالفعل، بعدما تمكن جبريل سوو من إضافة الهدف الثاني لإينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

وعاد اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وقلص الفارق لصالح بايرن ميونخ، محرزًا الهدف الأول للنادي البافاري في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتأخر بايرن ميونخ أمام نادي إينتراخت فرانكفورت بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني عاقب إينتراخت فرانكفورت فريق بايرن ميونخ بقسوة، حيث سجل الهدف الثالث عبر اللاعب دافيد أبراهام في الدقيقة الخمسين، ثم سجل اللاعب مارتن هينتغير الهدف الرابع لفرانكفورت عند حلول الدقيقة الحادية والستين.

ووسط محاولات بايرن ميونخ لتحسين النتيجة وتقليص الفارق، تمكن فريق إينتراخت فرانكفورت من إحراز الهدف الخامس عبر اللاعب جونسالو باسينسيا في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وأصبح رصيد إينتراخت فرانكفورت بعد فوزه الكبير على بايرن ميونخ 17 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فريق بايرن ميونخ عند 18 نقطة في المركز الرابع.

وأصبح المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ في خطر كبير وبات مهددًا بالإقالة؛ وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق البافاري خلال الفترة الأخيرة بجانب هبوط مستواه الفني.

يذكر أن نادي بايرن ميونخ سبق له الفوز على نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بسباعية مقابل هدفين في بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أُقيمت في العاصمة البريطانية لندن.