فرص وجلسات ضمن ملتقى الشركات بالشرقية

المواطن - الشرقية

برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تنطلق الخميس فعاليات الملتقى السعودي للشركات الناشئة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مركز معارض الظهران الدولي، والذي يهدف إلى ربط أصحاب الشركات الناشئة ورواد الاعمال والمبتكرين بالمستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الجريء والجهات الداعمة كالحاضنات والمسرعات.

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد أن الملتقى السعودي للشركات الناشئة يعدُّ وجهة لرواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمشاريع التجارية، حيث تهدف منشآت من خلال تنظيمها للملتقى إلى تقديم جميع سُبل الدعم والتمكين للجهات المشاركة، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وإبراز إنجازات رواد الأعمال المحليين، وخلق بيئة جاذبة لأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ويتيح الملتقى لأصحاب المشاريع الناشئة فرص استثمارية بوجود أكثر من 100 مستثمر، ومساحات تم تسخيرها للشركات الناشئة لعرض مشاريعهم وأفكارهم، والحصول من خلالها على فرص استثمارية، كما يتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الاستشارية والإرشادية في العديد من التخصصات التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى رواد ورائدات الأعمال، ووضع الحلول المناسبة للعوائق والتحديات التي تواجه مشاريعهم، إضافة إلى إقامة العديد من الجلسات الحوارية حول دور الجهات الممكنة والممولة في نمو واستدامة الشركات الناشئة، والفرص الاستثمارية الواعدة في الابتكارات وتقنيات المستقبل ودورهم في التحول الرقمي، ومستقبل الشركات الناشئة الجامعية، والعديد من الجلسات الحوارية الأخرى.

وحقق الملتقى في النسخة الأولى له والتي أقيمت في مدينة جدة العديد من الأرقام، حيث بلغ عدد الشركات الناشئة المشاركة أكثر من 127 شركة، وتقديم 262 جلسة استشارية، إضافة إلى عقد 30 ورشة عمل متخصصة، فيما يستهدف الملتقى في نسخته الحالية مشاركة 200 شركة ناشئة، وتقديم 60 ورشة عمل، بالإضافة إلى 450 جلسة إرشادية.

الجدير بالذكر، أن الملتقى سيفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة بداية من الخميس وحتى يوم السبت الموافق 14- 16 نوفمبر الحالي، وذلك من الساعة الرابعة وحتى 11 مساءً، ويمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط هنا.