فرنسا تتأهل لـ يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب الفرنسي في الفوز بصعوبة على منتخب مولدوفا بنتيجة 2-1 في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020.

ونجح منتخب مولدوفا في افتتاح التسجيل عبر اللاعب فاديم راتا في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول ومستغلًا خطأً قاتلًا من الفرنسي كليموه لينجليه مدافع المنتخب الفرنسي.

وقاتل منتخب فرنسا، خلال الشوط الأول، وذلك من أجل إحراز هدف التعادل فكان له ما أراد عبر اللاعب الفرنسي رفائيل فاران الذي سجل الهدف برأسية في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، أهدر المنتخب الفرنسي فرصًا عديدة للتسجيل عبر مهاجمه أوليفيه جيرو، قبل أن يُسجل الأخير هدف الفوز للديوك الفرنسية من ركلة جزاء في الدقيقة الثمانين.

وتأهل منتخب فرنسا ليورو 2020 في صدارة المجموعة الثامنة، رفقة منتخب تركيا الذي تأهل في المركز الثاني.