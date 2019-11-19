فهد الرشيد .. الأكاديمي المخضرم رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الرياض

المواطن - الرياض

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين فهد بن عبدالمحسن الرشيد رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وفهد الرشيد هو نائب رئيس مجلس الأمناء في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البحر الأحمر في سويسرا، كما أنه عضو في مجلس إدارة كل من شركة تطوير الموانئ وشركة الخطوط السعودية للتموين، وشركة بترومين، وعضو مجلس أمناء كل من مؤسسة المدن الجديدة ومؤسسة الشباب العالميين في المنتدى الاقتصادي العالمي، وعضو منتدب في شركة إعمار المدينة الاقتصادية منذ 2018.

ويشغل فهد الرشيد منصب عضو مجلس مستشاري كلية كينيدي في جامعة هارفارد، وعضو مجلس أجندة الشؤون العقارية ومجلس أجندة الشؤون العمرانية، إضافةً إلى عضويته في فرع جدة لـ منظمة الرؤساء الشباب والمجلس الاستشاري لمجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية، وعضو المجلس التأسيسي لـ مبادرة صناع العالم المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتولى فهد الرشيد منصب رئيس تنفيذي وعضو منتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية بين يناير 2008 وسبتمبر 2018، وعضو مجلس إدارة الشركة ذاتها، ورئيس الشؤون المالية في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة ونائب المحافظ ورئيس وكالة المدن الصناعية في ذات الهيئة بين 2006 و2007.

كما عمل فهد الرشيد مديرًا عامًّا للمالية والتخطيط الإستراتيجي في الهيئة العامة للاستثمار، ومحللًا ماليًّا في شركة أرامكو بين 1999 و2003، وكان عضوًا في مجلس إدارة مجموعة الحكير، كما نال عام 2012 جائزة الرئيس التنفيذي العقاري من مجلة ميدل إيست سي إي أو.

فهد الرشيد حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2005 من جامعة ستانفورد، وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1999 من جامعة واشنطن في سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة الإدارة في التطوير العقاري من جامعة هارفارد.