فهد الهريفي: دعمت #الهلال كمحلل

المواطن - محمد سمعه

رد فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، على هجوم بعض النصراويين ضده وذلك بسبب دعمه للهلال كمحلل فني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني.

وكتب الهريفي مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: عندما وقفت مع الهلال كمحلل فني أُحلل الأحداث بدون ميول أو عاطفة، اتهمني النصراويون بما هو ليس في.

وأضاف الهريفي: خرجت في قناة 24 وقلت إن الهلال سيفوز في ملعبه بثنائية دون رد أو أكثر وسوف يخسر في اليابان بهدف دون رد، وبناء على أن أوراوا يُطبق ثقافة الذهاب والإياب ويدخل بتنظيم دفاعي بحت بكل اللاعبين.

وتابع الهريفي: وقلت بأن الهلال لا يوجد لديه شيء ليخسره بعد نتائجه في الثلاث مباريات الأخيرة والمهم أن أوراوا لن يضغط الهلال داخل ملعبه وهذا يتماشى مع ما يريده الهلال، لأن الهلال يبدأ تنظيمه من الخلف ومساندة الأطراف أي القادم من الخلف في المناطق الأقل عددًا، ثم عودة الثقة والروح تدريجيًا.

وأكمل فهد الهريفي حديثه قائلًا: هذا ما صنعه الهلال وتماشت المباراة حسب طرحي وكان يجب على الهلال الحذر من المباراة القادمة ولا يُستهان بفريق أوراوا.

وتابع الهريفي: في الأخير كل التوفيق والنجاح لكل مجتهد، فريق يصل للنهائي ثلاث مرات في آخر خمس أو ست سنوات في بطولة من وجهة نظري سهلة بطريقتها، وأتمنى الآخرين يحذون حذوه ويصلون.

واختتم الهريفي تغريداته قائلًا: “خلاص تعبنا من الطقطقة نبي نوصل سنة وخلوهم يطقطقون علينا، ما تعبتوا من الطقطقة ونسيتوا كياننا”.